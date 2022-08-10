Akdeniz'de keşif zamanı: Abdülhamid Han sefere çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı ilk görev yerine uğurladı. Taşucu Limanı’nda yapılan “Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni”nde konuşan Erdoğan, gemi ile Türkiye’nin farklı bir yere geldiğini belirtti. Abdülhamid Han gemisinin en son teknoloji ile teçhiz edilmiş 7’nci nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisi olduğunu ve diğer 3 sondaj gemisinden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak kullanacaklarını söyleyen Erdoğan, Taşucu Limanı’nda geminin sondaj öncesi tüm hazırlıklarının bitirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han ‘ı havadan inceledi. Helikopterle gemiye inen Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

GÖREV YERİ YÖRÜKLER-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan’a, yeni sondaj rotamız Akdeniz’e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz’deki, unutmayın, İskenderun’du, bu defa da Abdülhamid Han gemimizi ‘Ya Allah, Bismillah’ diyerek Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz’deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz” dedi.

KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ

Geminin buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacağını ve diğer kuyulara geçeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz’de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağababalarını güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır, biz onları ciddiye almayıp, kendimize müsavi ve muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır.”

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Abdülhamid Han gemisinin yolunun açık, sondajının bereketli olmasını dileyen Erdoğan, gemi personeline başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından telsizle Abdülhamid Han sondaj gemisi kaptanına, n“Yolunuz açık, sondajlarınız bereketli olsun” dedi.

HEZEYANLARLA UĞRAŞMAYA VAKTİMİZ YOK

“Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz’de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz’de Abdülhamid Han ismi ile karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı, hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan Milli Mücadele’yi ne yaparlar, hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar, bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine kuşatıcı ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur.”

Su altında enerji üssü kuruyoruz

Karadeniz’de keşfettikleri 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Türkiye’ye ve millete maddi karşılığının çok ötesinde bir moral verdiğini ve bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Erdoğan, karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sisteme aktaracak doğal gaz işleme tesisinin temelini geçen yıl attıklarını ifade etti. Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladıklarını dile getiren Erdoğan, “Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık. Denizin 2 bin 200 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor, Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor, Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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KARADAKİ KEŞİFLERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anda 3 sondaj gemisinin çalıştığı bu sahanın dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı, hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır.”

Bizimle yol yürüyen kazanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi işlerine baktıklarını ve bakmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımıza destek verecek herkesle de birlikte çalışmaya, birlikte yol almaya hazırız. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan haklarımızı hariçten gazel okuyarak uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye’nin dostluğunun ve müttefikliğinin, özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli çok daha kazançlı çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder.”

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Ufkumuz çok daha aydınlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye’nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık” diye konuştu. Son 20 yılda Türkiye’ye asırlık eser ve hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye’nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sismik araştırmaları, sondaj faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.

Artık biz de varız

Bugünlere bir anda ve kolay bir şekilde gelinmediğini dile getiren Erdoğan, “Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız, 4 tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz” dedi.

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OYNAT 01:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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