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Abdülhamid Han göreve başlıyor

Türkiye’nin sondaj filosunun en modern halkası olan Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki ilk görevi için saat sayıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülhamid Han göreve başlıyor
Abdülhamit Han sondaj gemisi

Türkiye’nin sondaj filosunun en modern halkası olan Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki ilk görevi için saat sayıyor. Abdülhamid Han yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle Mersin Taşucu’ndan Akdeniz’deki ilk görev yerine uğurlanacak. Gemi 12 bin 200 metreye kadar derin sondaj yapabilme yeteneğine sahip.

Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır
FOTOĞRAF 6
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Sondaj gemileri, Türkiye'nin enerji araştırmalarında ve enerjide kendi kendine yeten bir ülke haline gelme hedefinde önemli bir yer taşıyor.<br><br>Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, \"Mavi Vatan\"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.<br><br>Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı \"Abdülhamid Han\" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.
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Yaklaşık 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.<br><br>Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.<br><br>
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Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle \"Mavi Vatan\"daki filonun \"en güçlüsü\" olarak görev yapacak Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.<br><br>
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Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.<br><br>
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Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.<br><br>
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İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.<br><br>
Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı. Filonun en güçlü gemisi olan Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta görevine başlayacak.
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