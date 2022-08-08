Abdülhamid Han göreve başlıyor

Sondaj gemileri, Türkiye'nin enerji araştırmalarında ve enerjide kendi kendine yeten bir ülke haline gelme hedefinde önemli bir yer taşıyor.<br><br>Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, \"Mavi Vatan\"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.<br><br>Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı \"Abdülhamid Han\" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.