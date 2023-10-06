Akıllara durgunluk veren soygun: 3 kilo altın çaldılar

Kasımpaşa’da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca ise onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. Genç hırsıza verdiği akıl almaz cezayı kayda alırken, bir de onu streç kutusuyla darp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, gencin polise teslim ettiği hırsız işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.