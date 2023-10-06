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Akıllara durgunluk veren soygun: 3 kilo altın çaldılar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, cuma namazı vaktinde bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsız veya hırsızlar, 3 kilo altını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

18:49 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Polisler görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Polisler görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Olay, öğle saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu kuyumcu, cuma namazını kılmak için işyerini kapatarak camiye gitti. Namaz sonrası geri dönen kuyumcu, işyerinin duvarının delindiğini ve altınların yerinde olmadığını fark edinci durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı ve çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, 3 kilo altınla kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.


#Kahramanmaraş
#soygun
#hırsız
#kuyumcu
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