Akrabaları 'Canlı gördük' demişti: Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam hayatta kalan tek oğlunu arıyor

Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam, akrabalarının "Gördük" dediği oğlunu arıyor.
Asrın felaketine Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Omar Bereket, eşi ve oğlu başta olmak üzere birçok yakınını kaybetti.
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan ve ailesinin peşinde düşen acılı baba, eşini ve küçük oğlunu aynı mezarda buldu.
Akrabaları canlı olarak gördüklerini söyledi
Bereket, akrabalarına büyük oğlu Ahmed Bereket’i sorduğundaysa depremden sonra canlı olarak gördüklerini söylediler. Akrabalarının bu söylemi üzerine harekete geçen baba, oğlunun fotoğraflarının bulunduğu broşürleri bastırdı ve şehrin bir çok yerine astı.
Gerekli mercilere giderek kayıp başvurusunda bulunan acılı baba, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadığını iddia ettiği oğlundan gelecek haberi umutla bekliyor.