Akrabaları 'Canlı gördük' demişti: Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam hayatta kalan tek oğlunu arıyor

“Deprem olduğunda yaşadığımız bina yıkıldı. Ben enkazdan 5 gün sonra çıktı. Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum. Çocuğumu enkazdan çıkarıldıktan sonra dayısı görmüş, ondan sonrada kayboldu. 6 ay oldu evladımı görmedim. Nerede, kimin yanında bilmiyorum. Mezarda da hanımım ve oğlum var. İkisini aynı yere defnedildi. Oğlumu arıyorum ama şimdiye kadar bir haber gelmedi. Karakola gittim, inşallah haber bekliyorum”