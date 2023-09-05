|
Gündem

Akrabaları 'Canlı gördük' demişti: Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam hayatta kalan tek oğlunu arıyor

Kahramanmaraş depremine Hatay'da yakalanan Suriyeli baba, aynı mezara defnettiği karısı ve oğlunun ardından yaşadığına inandığı üç yaşındaki oğlu Ahmed'den gelecek güzel haberi umutla bekliyor.

09:23 . 5/09/2023 Salı
IHA
Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam, akrabalarının "Gördük" dediği oğlunu arıyor.

Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam, akrabalarının "Gördük" dediği oğlunu arıyor.

Asrın felaketine Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Omar Bereket, eşi ve oğlu başta olmak üzere birçok yakınını kaybetti.

Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan ve ailesinin peşinde düşen acılı baba, eşini ve küçük oğlunu aynı mezarda buldu.

Akrabaları canlı olarak gördüklerini söyledi

Bereket, akrabalarına büyük oğlu Ahmed Bereket’i sorduğundaysa depremden sonra canlı olarak gördüklerini söylediler. Akrabalarının bu söylemi üzerine harekete geçen baba, oğlunun fotoğraflarının bulunduğu broşürleri bastırdı ve şehrin bir çok yerine astı.

Gerekli mercilere giderek kayıp başvurusunda bulunan acılı baba, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadığını iddia ettiği oğlundan gelecek haberi umutla bekliyor.

“Büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum”

Omar Bereket, kayınbiraderinin gördüm dediği oğlunu umutla aradığını ifade ederek,
“Deprem olduğunda yaşadığımız bina yıkıldı. Ben enkazdan 5 gün sonra çıktı. Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum. Çocuğumu enkazdan çıkarıldıktan sonra dayısı görmüş, ondan sonrada kayboldu. 6 ay oldu evladımı görmedim. Nerede, kimin yanında bilmiyorum. Mezarda da hanımım ve oğlum var. İkisini aynı yere defnedildi. Oğlumu arıyorum ama şimdiye kadar bir haber gelmedi. Karakola gittim, inşallah haber bekliyorum”
dedi.


#Hatay
#Deprem
#Suriyeli
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nelson Oliveira kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?