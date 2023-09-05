Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu: Ölmesi gerekiyordu öldü

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim” ifadelerine yer verdi.