Gündem Aksarayda baba vahşeti Eşini bıçakla çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
İSTANBUL

Aksaray'da baba vahşeti: Eşini bıçakla çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Aksarayda baba vahşeti: Eşini bıçakla çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
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Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocukları Meryem S. ve Merveh S'yi evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

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Adana’da tüyler ürperten vahşet: 14 yaşındaki genç üvey babasını sopayla öldürdü

Pendik’te baba vahşeti: Sosyal medyada paylaştığı mesaj dikkat çekti
FOTOĞRAF 12
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Pendik’te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda cani baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızının boğazını keserek ölümüne sebep olmuştu. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı.
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Katil babanın yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce yurt dışından geldiği, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.
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Cinayetten saatler önce kızı ile fotoğraf paylaştı<br><br>Katil baba Habip Öztürk’ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.
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Eşinden uzaklaştırması var<br><br>7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak evine götürdüğü ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı.
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Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı.
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Sosyal medya hesabını 216 bin kişi takip ediyor<br><br>Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Kızını öldüren Habip Öztürk’ün Arnavutluk Tiran’da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a geldiği, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı ve kadın kuaförü olduğu öğrenildi.
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“Yetişin yardım edin diye bağırdı”<br><br>Olaya tanık olduğunu iddia eden vatandaş Tahsin Gürsoy, “Biz yürüyorduk, pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Evden çıkarak koştu yetişin diye bağırdı. Biz çok fazla yanaşmadık ama duyduk” dedi
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Pendik’te baba vahşeti: Sosyal medyada paylaştığı mesaj dikkat çekti
İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan babanın yeni detayları ortaya çıktı. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenilmişti. Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil babanın, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden aldığı öğrenildi.

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