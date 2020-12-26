Gündem Alacaklısından megafonla parasını istedi Allahtan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun?
ERZURUM

Alacaklısından megafonla parasını istedi: Allah'tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun?

Erzurum’da bir kişi, alacaklı olduğu dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntüler sosyal medyada yüzlerce kez izlendi.

Haber Merkezi İHA
Alacaklısından megafonla hakkını istedi.
Alacaklısından megafonla hakkını istedi.

Erzurum’da bir kişi, alacaklı olduğu dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAKKINI İSTEDİ

Erzurum Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL’lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi. Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verinİşte öyle kaçarsın. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat." diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.

Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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