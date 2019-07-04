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ADANA

Aladağ'daki yurt yangınında cezalar belli oldu

Adana Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Haber Merkezi AA
Aladağ'daki yurt yangınında 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Aladağ'daki yurt yangınında 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Adana Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yurt yangınına ilişkin davada 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Yangında 11'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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