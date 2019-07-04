Aladağ'daki yurt yangınında cezalar belli oldu

Adana Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yurt yangınına ilişkin davada 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Yangında 11'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Adana Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yurt yangınına ilişkin davada 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Yangında 11'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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