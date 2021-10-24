Alaşehir üzüme alternatif buldu ​

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün yetiştiği Manisa’nın Alaşehir ilçesi, üzüme alternatif olarak tarımı yapılan ürünlerle de öne çıkmayı başarıyor. İlçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıl önce deneme amaçlı tarımına başlanan cennet elması, şimdilerde mahalle için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Özenle dalından toplandıktan sonra işlemden geçirilerek kurumaya bırakılan cennet elmaları 45 gün bekledikten sonra pazar ve marketlerdeki yerini alacak. İlk başlandığı dönemlerde yaş cennet elmalarını 50 kuruş gibi fiyata satan üreticiler şimdilerde 6 liraya müşteri bulabiliyor.
‘TÜCCAR BAHÇELERE GİRMİYORDU’
- 5 yıl önce başladıklarında tüccarın bahçeye girmediğini ve ürünlerin çürüdüğünü ancak vazgeçmediklerini söyleyen üretici Melek Yılmaz, “Bu işi neredeyse 5 yıldır yapıyoruz. Arkadaşlarımız soyuyor daha sonra bağlama işlemi yapılarak tellere asılıyor. 45 gün kadar asılı kaldıktan sonra kuruyor. Kasalara konarak paketleniyor ve toptancılara gönderiliyor. 5 yıl önce ürün para etmiyordu. İlk yıl 50 kilogramı soyarak kuru yaptım. Sonra 1 tona, geçen yıl ise 8 tona kadar çıkardık” ifadelerini kullandı.
KATMA DEĞERİ ARTTI
40 kilogramlık üretimle başladıklarını ve şimdi ise 800 metrekarelik alanda kurutma işlemi yapıldığını söyleyen üretici Dursun Uysal ise, ürünlerini İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’a da gönderdiklerini söyledi. Uysal, “40 kilogram ile başladığımız serüvende 50 metrekarelik seramızı şu anda 800 metrekareye çıkardık. Burada 60-70 ton kapasiteli cennet elması kurutabiliyoruz. Ablalarımızın el emeği ve kadın girişim ruhunu da canlandırarak ürünün katma değerini arttırdık” dedi.
MALİYETİ 45 LİRA
- Kurutulmuş cennet elmasının üretiminde kilogramda 45 lira gibi bir maliyet olduğunu söyleyen üretici Recep Kılıç da, “Geçen yıl Almanya için bir çalışmamız oldu. Bu yıl da yine aynı şekilde yurtdışına çalışmalarımız devam edecek. Gelir açısından da mahalle halkına çok büyük katkı sağladı” şeklinde konuştu.