Alçıdan yaptıkları heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Ekonomi

Mart ayında fiyatı en çok artan ürün karnabahar oldu

İstanbul'da fiyatı en fazla aran ve azalan ürünler belli oldu. İstanbul Ticaret Odası, kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi. İTO verilerine göre, söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 22,49 ile salatalık olarak belirlendi.