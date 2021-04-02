Gündem Alçıdan yaptıkları heykeli Zeusun oğlu diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
DENİZLİ

Alçıdan yaptıkları heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Alçıdan yaptıkları heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek, alıcı zannettikleri jandarma ekiplerine 1 milyon liraya satmaya çalışan 4 kişi, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Alçıdan yaptıkları heykeli Zeusun oğlu diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
Dolandırıcıların yaptığı heykel

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi. Jandarma ekipleri,tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup, randevu verdi. Dün gerçekleştirilen buluşmada, şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine, heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak istedi. Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Yapılan incelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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