Gündem DEAŞın suikastçısı yakalandı
İSTANBUL

​DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonrası DEAŞ’ın suikastçısı kıskıvrak yakalandı. Ekipler Suriye’de 2012 yılında terör örgütü DEAŞ’a katılan ve 2017 yılında kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Suriye uyruklu Z.A.A.’yı takibe aldı.

Şahin Şen Yeni Şafak
​DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı
DEAŞ'lı suikastçı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonrası DEAŞ’ın suikastçısı kıskıvrak yakalandı. Ekipler Suriye’de 2012 yılında terör örgütü DEAŞ’a katılan ve 2017 yılında kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Suriye uyruklu Z.A.A.’yı takibe aldı. Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yakalanıp tutuklanmasının ardından ses getirecek bir eylem arayışında olduğu tespit edilen teröristin yakalanması için operasyon düzenlendi.

  • Polis Z.A.A.’yı Avcılar’da gizlendiği adreste gözaltına aldı. Teröristin DEAŞ’ın Suriye’deki çeşitli kamplarında silahlı eğitimin yanı sıra bomba yapımı, suikast ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenildi. Teröristin DEAŞ saflarında birçok çatışmaya girdiği ve TSK’nın Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra mültecilerin arasına sızarak Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen terörist Z.A.A. tutuklandı.
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