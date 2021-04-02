​DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

Spor

Genç hakemler adalet istiyor: Sözde tecrübeliler ödüllendiriliyor

Süper Lig maçlarında yaptıkları fahiş hatalarla takımların kaderiyle oynayan sözde tecrübeli hakemler, MHK tarafından adeta ödüllendiriliyor. 31 haftadaki 310 maçın 203’üne yine bu isimler atanmış durumda. Atamalardaki kriterlerden rahatsız olan ve görmezden gelinen genç, idealist hakemler adalet bekliyor.