Alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı.

Ağır kimyasal ilaçların hem çevreye hem bölgedeki yaban hayatı ve otlatılan büyükbaş-küçükbaş hayvanlara zararlı olacağını dile getiren Seda Özel, “Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, doğaya zarar verecek kimyasal mücadele yerine, doğaya uyumlu biyolojik yöntemi belirledik. Geçen yıl bu çekirgeler yüzünden ot kalitesi ve veriminde ciddi düşüş olduğu için belediye tarafından 4 defa ek yemleme yapmıştık\" diye konuştu.