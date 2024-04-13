'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.
Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.