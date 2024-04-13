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'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

19:20 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:57 - 13/04/2024 Cumartesi
AA
İBB çalışanı Evren Barış Yavuz tutuklandı.
İBB çalışanı Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.



#Evren Barış Yavuz
#Soruşturma
#Terör
#Propaganda
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