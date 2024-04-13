Baykar'a 'jet yakıtı' iftirasını atan ve PKK propagandası yapan İBB çalışanı gözaltında

Başlıktaki sorunun yanıtını, aslında tarihteki pek çok örneğinden yola çıkarak şıpınişi bulmak mümkün… Ve o yanıtı bulmak, ülkenin gelecek tasarımı konusunda fikir sahibi olmak için de son derece önemli. Bayraktar ’ın yıllar süren teknoloji yatırımından sonra, seri üretime geçip, hem ordumuzu donattığı hem de ciddi oranlarda pek çok ülkeye ihraç ederek, Batı medyasının sonunda teslim etmek zorunda kaldığı tanımla “Günümüz savaş paradigmalarını kökünden değiştiren” İHA ve SİHA’ lar hakkında münafık