|
Gündem

Baykar'a 'jet yakıtı' iftirasını atan ve PKK propagandası yapan İBB çalışanı gözaltında

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen İBB çalışanı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı. Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

09:43 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Haluk Bayraktar (solda) Evren Barış Yavuz (sağda)
Haluk Bayraktar (solda) Evren Barış Yavuz (sağda)

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) görevli Evren Barış Yavuz, Alevilerle ilgili kaleme aldığı skandal yazı nedeniyle ifadeye çağrıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Yavuz’un “suç işlemeye tahrik”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçları kapsamında değerlendirilebilecek söz ve beyanları nedeniyle, yazıyı yazan ve yayınlayan şüpheli/şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildiği kaydedildi. İPA’da görevli Yavuz, "Selçuk Bayraktar ve Baykar grubunun İsrail’e jet yakıtı sattığını" ileri sürmüş, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatıp izini kaybettirmişti.




#Evren Barış Yavuz
#Baykar
#İsrail
#PKK
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada bayram sonrası müjdeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...