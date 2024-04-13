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Ekonomi

Baykar'dan iftiralara cevap

Dünyanın en büyük SİHA üreticilerinden Baykar, iftira ve çarpıtmalara basın açıklamasıyla cevap verdi. "Jet yakıtı sattılar iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin vb. gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı" denilen açıklamada, yatırımlarda nakdi devlet teşviki kullanılmadığı, Türkiye'ye 10'da 1'i maliyetle İHA tedarik edildiği kaydedildi.

04:00 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:22 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın en büyük SİHA üreticilerinden olan Baykar, İsrail’e jet yakıtı sattıkları iddiasını yalanladı. Baykar, firma ve yöneticilerine yönelik yalan, iftira ve çarpıtmalara basın açıklamasıyla cevap verdi. Yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin yüzde 97,5'inin ihracat kaynaklı olduğu ve yatırımlarında nakdi devlet teşviki kullanılmadığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Baykar’ın tek bir faaliyet alanı var, o da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. Jet yakıtı sattılar iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin vb. gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı.”


#Baykar
#İsrail
#jet yakıtı
1 saat önce
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