‘Alevilerin PKK’sı olmalı’ diyen İBB çalışanına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) görevli Evren Barış Yavuz, Alevilerle ilgili kaleme aldığı skandal yazı nedeniyle ifadeye çağrıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Yavuz’un “suç işlemeye tahrik”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçları kapsamında değerlendirilebilecek söz ve beyanları nedeniyle, yazıyı yazan ve yayınlayan şüpheli/şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildiği kaydedildi. İPA’da görevli Yavuz, "Selçuk Bayraktar ve Baykar grubunun