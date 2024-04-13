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‘Alevilerin PKK’sı olmalı’ diyen İBB çalışanına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” yazısı ile ilgili soruşturma başlattı.

Şahin Şen
04:00 - 13/04/2024 Saturday
Güncelleme: 05:20 - 13/04/2024 Saturday
Yeni Şafak
Evren Barış Yavuz
Evren Barış Yavuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) görevli Evren Barış Yavuz, Alevilerle ilgili kaleme aldığı skandal yazı nedeniyle ifadeye çağrıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Yavuz’un “suç işlemeye tahrik”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçları kapsamında değerlendirilebilecek söz ve beyanları nedeniyle, yazıyı yazan ve yayınlayan şüpheli/şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildiği kaydedildi. İPA’da görevli Yavuz, "Selçuk Bayraktar ve Baykar grubunun

İsrail’e jet yakıtı sattığını" ileri sürmüş, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatıp izini kaybettirmişti.


#Alevi
#PKK
#soruşturma
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