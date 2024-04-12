Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satıyor' iftirası atmıştı: Evren Barış Yavuz hakkında re’sen soruşturma

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'a yönelik 'teşvik' iddialarına karşı sert bir yanıt verdi. Bayraktar, 'Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba? Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız.' dedi.