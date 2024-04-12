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Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satıyor' iftirası atmıştı: Evren Barış Yavuz hakkında re’sen soruşturma

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

14:03 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 14:16 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Haluk Bayraktar - Evren Barış Yavuz
Haluk Bayraktar - Evren Barış Yavuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.




Savcılık harekete geçti

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Evren Barış Yavuz

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz hesabını kapatıp kayboldu.



İBB Bayraktar'a iftira atan isme resmen sahip çıktı

IPA çalışanı Evren Barış Yavuz hakkında inceleme başlatması beklenen İBB ise Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a "İsrail'e jet yakıtı sattıkları" iftirasını atan Evren Barış Yavuz'a resmen sahip çıkmış, Haluk Bayraktar'a dava açacaklarını belirtmişti.



#BAYKAR
#Evren Barış Yavuz
#Soruşturma
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