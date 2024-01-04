Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?

Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son açıklanan vergi ödeme verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen ismi oldu.





Baykar Teknoloji'nin CEO'su Haluk Bayraktar ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın, İnsansız Hava Araçları (İHA'lar) ve Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla ilgili yaptığı 'teşvik' iddialarına sert bir yanıt verdi.





Bayraktar, yaptığı açıklamada, şirketin vergi ödemelerinin yanı sıra teknoloji alanındaki liderliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, CHP'li yetkilinin ortaya attığı iddiaları reddetti. Bayraktar, şirketin faaliyetlerinin tamamen şeffaf olduğunu belirterek, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.





Bayraktar, "Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba? Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız." dedi.





Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba?



Yalan ve iftira rüzgarı diner mi?



Alıştık. Bu ne ilk, ne de son...



Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne… https://t.co/7MtkTwQ88x pic.twitter.com/Nn4q7xWwF6 — Haluk Bayraktar (@haluk) January 4, 2024





Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;





Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba?





Yalan ve iftira rüzgarı diner mi?





Alıştık. Bu ne ilk, ne de son...





Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız.





S/İHA Ar-Ge projelerimizin başlangıcından bugüne kadar geçen 20 yıllık süreçte tüm gelirlerimizin %83'ünü, son yıllarda ise %90'dan fazlasını ihracattan elde ettik. Sektörümüzün açık ara ihracat lideriyiz. Yurt dışında kazanıp ülkemize getiriyoruz. Helal kazancımızın vergisini ödemekten de onur duyuyoruz.





Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Yatırım teşviği kapsamındaki tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik.





Yabancı yatırımcı hem tüm teşviklerden hem de tüm nakit ve hibe desteğinden faydalanırken bu destekleri kullanmayan milli bir firmaya bu tepki niye? Yatırıma hem de stratejik yatırıma düşmanlığın sonu yok.





Türkiye tam bağımsız ve refaha sahip bir ülke haline gelmek için yüksek teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam etmeli. Dünyadaki her devletin yaptığı gibi ülkemiz de bu yatırımlara elinden geldiğince destek vermeli. #MilliTeknolojiHamlesi hareketi akamete uğramadan başarıya ulaşmalı.











