Bayraktar TB2 Avrupa semalarında

Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Arnavutluk’taki ilk NATO Taktik Hava Üssü’nün açılışında Bayraktar TB2'lerin uçtuğunu belirten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ilk uçuşun başarıyla gerçekleştiğini ifade etti. Bayraktar, X'teki paylaşımında, “Bugün tarihi bir gün, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldı. Kuçova Hava Üssü'nün açılışının, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı olacak” dedi.

Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katıldığını ifade eden Bayraktar, TB2'lerin stratejik noktada görev almasının, Arnavutluk ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Baykar'dan acil durum çantası

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrasın bölgede evleri yıkılan vatandaşlar için kalıcı konut çalışmalarını sürdüren Baykar, 4 bin 500 çalışanına acil durum çantası dağıttı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada; "Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Baykar'da mesai arkadaşlarımıza acil durumlar için gerekli olan sağlık, elektronik ve ısınma malzemelerini içeren “Acil Durum Çantaları” dağıttık. Allah görünmez afetlere karşı milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Çantalarda deprem düdüğü, acil durum tentesi, dayanıklı iş eldiveni, el feneri, 2 adet kibrit, 2 adet mum, battaniye, yağmurluk, 2'li pil seti, kumanya, çakı, 2 adet toz maskesi, kafa lambası, el ve ayak ısıtıcı bant, paracord bileklik, solar panel ve powerbank yer alıyor. Şirket, Maraş, Hatay, Adıyaman'da da 1012 konut inşa ediyor.



