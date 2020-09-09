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Gündem Alışverişe giden ailenin otomobilde bıraktığı küçük kız havasız kalmaktan son anda kurtarıldı
ŞANLIURFA

Alışverişe giden ailenin otomobilde bıraktığı küçük kız havasız kalmaktan son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu ailenin otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki küçük kızı havasız kalmaktan son anda fark eden çevredikiler itfaiye ekiplerine haber vererek kurtarılmasını sağladı. Küçük kızın ailesinin alışveriş yapmak için kızı araçta bıraktığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Araç içinde havasız kalan 5 yaşındaki çocuk.
Araç içinde havasız kalan 5 yaşındaki çocuk.

Şanlıurfa'da, ailesi tarafından bırakıldığı otomobilde, havasız kalan Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye erleri camı kırarak kurtardı.

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OTOMOBİLDE BIRAKIP ALIŞVERİŞE GİTTİLER

  • Olay, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu aile, alışveriş yapmak için 5 yaşında kız çocuklarını otomobilde bırakarak gitti. Sıcak havanın da etkisiyle otomobilde terlemeye başlayan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ağladığını duyanlar, ailesine ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç içinde havasız kalan 5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, çocuğu kurtardı. Vatandaşlar, küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ismi öğrenilemeyen çocuk, daha sonra bölgeye gelen ailesine teslim edildi.

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