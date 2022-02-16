Gündem Altı ilde FETÖ/PDY operasyonu 20 şüpheli yakalandı
SAKARYA

Altı ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Altı ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, haklarında daha önce FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahısların da aralarında olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile yasaklı kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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