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FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 14'ü yakalandı.

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Haber Merkezi AA
FETÖnün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Dışişleri teşkilatı bünyesinde farklı kademelerde çalışırken FETÖ ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten ihraç edilen ya da uzaklaştırılan ve ByLock kullandıkları belirlenen 29 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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