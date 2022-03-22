Gündem Altıeylül GES Projesinde elektrik üretimi başladı
BALIKESİR

Altıeylül GES Projesinde elektrik üretimi başladı

Dallımandıra Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi’nin öz kaynakları kullanılarak yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) faaliyete geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Altıeylül GES Projesinde elektrik üretimi başladı
Arşiv

Altıeylül’e değer katacak projelerinin yanı sıra alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdüren Altıeylül Belediyesi önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan kilit parke taşı ihalesine hazırlanırken, iki kere ihaleye çıkılmasına rağmen katılım sağlanamaması sebebiyle aksayan Plevne Kapalı Pazar yeri için de pazarlık usulüyle çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.

Projeler bir bir hayata geçiyor

Asuva olarak bilinen Çevre Eğitim Parkı çevresinde yapımı devam eden projenin de açılışını gerçekleştirecek olan Altıeylül Belediyesi, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nin içerisinde bulunan yüzme havuzunu aktif olarak kullanıma açmayı düşünürken Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında da yaşam kompleksinin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Aynı şekilde devam eden projeler arasında yer alan ve Altıeylül Belediyesi’nin hizmete sunacağı Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi’nin de Eylül ayı içerisinde tamamlanarak açılması planlanıyor.

Tamamen öz kaynaklar kullanıldı

Altıeylül sınırları içerisinde yer alan Dallımandıra Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) faaliyete geçerek elektrik üretimine başladı. Yaklaşık 19 buçuk dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) 1 Megawatt enerjiyi kurulan 3 Bin panel ile üretirken yaklaşık 4-5 yıl içerisinde kendisini amorti edecek.

Herhangi bir kredi kullanılmadan tamamen öz kaynaklar ile hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin elektrik üretimine başlamasının ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’ümüz için şehrimiz için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle GES’te elektrik üretimine başlamış olduk. Geçici kabulleri yapıldı. 19 buçuk dönümlük bir arazi üzerinde 1 Megawatt’lık enerjiyle, kendi öz sermayemizle herhangi bir kredi kullanmadan yaptırdığımız tesisimiz çalışmaya başladı. İlçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Geldiğimiz günden bugüne şehrimize değer katacak projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Altıeylül’ümüzü Balıkesir’imizin parlayan bir yıldızı yapmak için var gücümüzle mücadele etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tiyatro festivalimizi gerçekleştirmiştik. Bir taraftan kültürel açıdan şehrimize değer katarken diğer taraftan da şehrimize artı değer katabilecek GES’in de içerisinde olduğu gibi projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk oruçlarımızı tutacağız ve Ramazan-ı Şerif’e girmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Ayı’nı şimdiden kutluyorum. Hz. Allah sağlıkla sıhhatle bizlere Ramazan Ayı’na ulaşmayı nasip eylesin. İnşallah bu sene hep beraber iftar yapmayı, teravihlerde buluşmayı ve kazasız belasız bayrama kavuşmayı Mevlâ’m bizlere nasip etsin” dedi.

İzmirde korkutan görüntü

İzmir'de korkutan görüntü

​'Her yıl görüyorduk ama bu kadar olmuyordu.'
Almanyada grev

Almanya'da grev

Hava ulaşımını felç oldu.
Levent Gültekin ile CHP İlçe Başkanı arasında Kuran-ı Kerim dağıtma polemiği: 3-5 oy için değer mi

​Çevre illerden de hissedildi.

Polis memuru Hakkari'de ​52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı.

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.

​Altınbank sektörün lokomotifi olmaya hazırlanıyor.

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

Kiralar yüzde 70 arttı.
İşgalde 27’nci gün: Ruslar köşeye sıkıştı mühimmatları tükeniyor
Dünya

İşgalde 27’nci gün: Ruslar köşeye sıkıştı mühimmatları tükeniyor

Rusya-Ukrayna savaşının 27. gününde bölgeden kritik haberler gelmeye devam ederken, ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise ülkedeki Rus birliklerinin ortalama 3 günlük gıda ve mühimmat stokunun kaldığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geri çekilmesi karşısında NATO üyeliğinden vazgeçilebileceğini duyurdu. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Bakan Kurum: 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir
Gündem

Bakan Kurum: 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü Su ve Sürdürülebilirlik programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında. Tasarruf mekanizmalarını daha etkin, daha katılımcı hale getirmeliyiz" dedi.
Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti
Dünya

Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti

Almanya'da büyük havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin son iki haftada ikinci kez uyarı grevine gitmesi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.