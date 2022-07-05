Altılı masanın adayını kim belirleyecek? CHP’nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" sözlerini getirdi.

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