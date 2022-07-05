Gündem Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
POLİTİKA

Altılı masanın adayını kim belirleyecek?

CHP’nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" sözlerini getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
​Altılı masanın adayını kim belirleyecek?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem parolası ile beşinci randevusunu geride bırakan altılı masanın son toplantısından da aday çıkmadı.

Daha önce hazırladıkları bildiriyi Batılı bir büyükelçiye onaylatan altılı masanın aday belirlenebileceğine olan inanç da kalmadı.

"ULUSLARARASI KARAR VERİCİLER BELİRLEYECEK"

Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir konuşmayı getirdi.

  • Savaş katıldığı televizyon programında açık açık, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar” demişti.

Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
OYNAT 00:37
Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
CHP'nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar' sözlerini getirdi.

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Adayımızı uluslararası karar vericiler belirleyecek
GÜNDEM
CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Adayımızı uluslararası karar vericiler belirleyecek
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