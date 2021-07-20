CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Adayımızı uluslararası karar vericiler belirleyecek

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HRT Akdeniz kanalının yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir itirafta bulundu.

OYNAT 00:27 CHP'li Lütfü Savaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Uluslararası karar vericiler işaret edecek CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya Savaş, 'Cumhurbaşkanı adayı, sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak.' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu esnada, sunucunun "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk" sözlerine yanıt veren Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI GÜÇLER BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde başarı ve birikimin tek şart olmayacağını söyleyen Savaş, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi.

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