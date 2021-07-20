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POLİTİKA

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Adayımızı uluslararası karar vericiler belirleyecek

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ABD Başkanı Joe Biden'in "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz" sözlerini akıllara getiren bir açıklamada bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Adayımızı uluslararası karar vericiler belirleyecek
Lütfü Savaş

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HRT Akdeniz kanalının yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir itirafta bulundu.

CHP'li Lütfü Savaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Uluslararası karar vericiler işaret edecek
OYNAT 00:27
CHP'li Lütfü Savaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Uluslararası karar vericiler işaret edecek
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya Savaş, 'Cumhurbaşkanı adayı, sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak.' yanıtını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu esnada, sunucunun "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk" sözlerine yanıt veren Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI GÜÇLER BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde başarı ve birikimin tek şart olmayacağını söyleyen Savaş, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi.

BIDEN'IN SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi, New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini söylemişti.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.
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