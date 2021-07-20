CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Adayımızı uluslararası karar vericiler belirleyecek

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HRT Akdeniz kanalının yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir itirafta bulundu.
CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu esnada, sunucunun "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk" sözlerine yanıt veren Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim" ifadesini kullandı.
ULUSLARARASI GÜÇLER BELİRLEYECEK
Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde başarı ve birikimin tek şart olmayacağını söyleyen Savaş, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi.
BIDEN'IN SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ
ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi, New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini söylemişti.