Altılı masanın üyeleri FETÖ'nün lanetlenmesinden rahatsız: 15 Temmuz etkinliklerini kısıtlayacaklarmış

CHP’nin kanalı KRT ve Saadet Partisi’ne ait TV5 kanallarında çalışan gazeteci Çağlar Cilara, altılı ittifaktan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

FETÖ'NÜN LANETLENMESİ RAHATSIZ ETTİ

Cilara, ittifak üyelerinden bazılarının 15 Temmuz’u resmi tatil olmaktan çıkarıp, her yıl düzenlenen, 251 şehidin anıldığı ve hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) lanetlendiği etkinlikleri kısıtlayacaklarını söylediğini ifade etti.

Cilara, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığım görüşmelerde 6’lı ittifaktan bazı isimler iktidara gelirlerse 15 Temmuz’u resmi tatil olmaktan çıkaracaklarını ve etkinlikleri de kısıtlayacaklarını söylüyor. Fakat aralarında 15 Temmuz konusunda fikirleri iktidarla örtüşenler de var. Kafalar karışık.”

REKLAM

GÜNDEM CHP'li başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Adayı uluslararası karar vericiler belirleyecek

OYNAT 01:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında açıklamalarda bulundu. 'Altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu?' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele omuz omuza yürüyorlar.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder