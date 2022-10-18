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ANKARA

Altındağ’da çiftçiye tohum desteği

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle, üreticilere bu yıl da tohum desteği verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağ’da çiftçiye tohum desteği
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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle, üreticilere bu yıl da tohum desteği verildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifikalı tohum dağıtım törenine, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Altındağlı çiftçi katıldı. Çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Balcı "Üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bize” dedi. Altındağlı çiftçilerin bu yıl da yüzünün güldüğünü söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ'da geçimini tarımdan sağlayan çiftçi kardeşlerimize, 30 dekar alanda ekim yapılacak kadar; sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yaptık. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz tohum desteğinin hasadı çok bereketli oldu. İnşallah yine öyle olacak, çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülecek” ifadelerini kullandı.

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