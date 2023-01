Altun PKK/PYD'yi ifşa eden Hollandalı araştırmacı Netjes'in tehdit edilmesine tepki gösterdi: Koruduğunuz terör örgütü bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanan "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeselinde terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi. Altun, "Belgeselde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu" şeklinde konuştu.

Abone Ol