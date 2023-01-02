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POLİTİKA

Altun PKK/PYD'yi ifşa eden Hollandalı araştırmacı Netjes'in tehdit edilmesine tepki gösterdi: Koruduğunuz terör örgütü bu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanan "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeselinde terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi. Altun, "Belgeselde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi AA
Altun PKK/PYDyi ifşa eden Hollandalı araştırmacı Netjesin tehdit edilmesine tepki gösterdi: Koruduğunuz terör örgütü bu
​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından, İstanbul Taksim'deki hain terör saldırısında şehit edilen Yağmur ve Ecrin'i dünyaya anlatmak için hazırlanan kısa haber belgeselini paylaşan Altun,"PKK/YPG'nin şehit ettiği Yağmur ve Ecrin kızlarımıza ithafen TRT World tarafından hazırlanan 'After the Rain: Families Seeking Justice' belgeseli, terör örgütünün kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatıyor." ifadelerini kullandı.

PKK/PYD'lilerin Hollandalı Netjes'i ölüm tehdidine tepki gösteren Altun, "TRT World belgeselinde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu." dedi.

"PYD PROPAGANDASINI İFŞA ETMENİN BEDELİNİ ÖDÜYORUM"

Yağmur ve Ecrin'in anısına hazırlanan belgeselde PKK/YPG'nin karanlık yüzü, dünya kamuoyuna ifşa ediliyor.

Belgeselde, 15 yaşında şehit olan Yağmur'un babası, kızı için "O, kanatsız bir melekti, şimdi gerçekten melek oldu." derken, 9 yaşındaki Ecrin'in annesi de kızının resim merakını gözyaşları içinde anlatıyor.

  • Netjes, belgeselde İstiklal Caddesi'ndeki saldırının Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD saldırılarına benzerlik gösterdiğine vurgu yapıyor.

Netjes, belgeselin yayınlanmasından sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hesaplarından kendisine yönelik tehditlerin arttığına dikkati çekerek, sosyal medya hesabından "Artık kamuoyuna açıklama yapma zamanı geldi. Ölüm tehditleri alıyorum ve PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum." açıklamasını yapmıştı.

YAĞMUR'DAN SONRA BELGESELİ

TRT World, İstanbul Taksim’deki hain terör saldırısında şehit edilen Yağmur ve Ecrin’i dünyaya anlatmak için bir kısa haber belgesel hazırladı. Şehit Yağmur ve Ecrin’in anısına hazırlanan “Yağmur’dan Sonra/After the Rain” adlı belgeselde PKK/YPG’nin kanlı ve karanlık yüzü dünya kamuoyuna ifşa edildi. 15 yaşında şehit olan Yağmur’u, babası belgeselde “o kanatsız bir melekti, şimdi gerçekten melek oldu” sözleriyle anlattı. 9 yaşındaki Ecrin’in annesi de kızının şehit edilişini gözyaşları içinde anlattı.

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