Gündem Yağmurun sırası boş kaldı Arkadaşları ara tatilin ardından eğitime buruk başladı
YEREL GÜNDEM

Yağmur’un sırası boş kaldı: Arkadaşları ara tatilin ardından eğitime buruk başladı

Taksim’deki bombalı terör saldırısında öğretmen annesi Arzu Özsoy ile hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın okul arkadaşları ara tatilin ardından eğitime buruk başladı. Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencileri, arkadaşları Yağmur Uçar’ın sırasına çiçek bırakıp okulda oluşturulan taziye köşesine notlar astı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yağmur’un sırası boş kaldı: Arkadaşları ara tatilin ardından eğitime buruk başladı
​Yağmur’un sırası boş kaldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında öğretmen annesi Arzu Özsoy ile hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın okul arkadaşları ara tatilin ardından eğitime buruk başladı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın 14-18 Kasım’ı kapsayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

MEĞER SON GÜNÜMÜZMÜŞ

Bağcılar’daki Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar anısına tören düzenlendi. Yağmur Uçar’ın yakın arkadaşı Sümeyye Yaren duygularını “Şehidimiz Yağmur’la yollarımız bu okulda, bu sınıfta ve bu bahçede kavuştu. İyi ki de kavuştu. Geçen hafta nasıl okulun son günüyse bizim için de Yağmur’la geçirdiğimiz son gündü. Biz sana doyamadık. Sana kara topraklar doysun.” şeklinde dile getirdi. Duaların edildiği törenin ardından protokol, Yağmur Uçar’ın sınıfına geçerek arkadaşlarına ve öğretmenlerine başsağlığı diledi.

SINIFTA HÜZÜNLÜ ANLAR

Yağmur Uçar’ın eğitim gördüğü 10/A sınıfında da hüzünlü anlar yaşandı. Sınıf arkadaşları Yağmur’un fotoğrafını yakalarına takarak dersbaşı yaptı. Yağmur’un sırasına üzerinde, “Asla unutmayacağız” yazılı fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve çiçek bırakıldı. Sınıfın bulunduğu ikinci katta da Yağmur Uçar için taziye köşesi oluşturuldu. Arkadaşları, masaya karanfilin yanı sıra Fenerbahçe taraftarı Yağmur için sarı lacivert krampon maketi bıraktı. Öğrenciler, köşedeki panoya duygularını döktükleri kağıtlar ile fotoğraflar astı. Okul müdürü Mehmet Sansar, sınıfın bulunduğu kattaki konferans salonuna Yağmur Uçar’ın adını verdiklerini belirtti. Anne Arzu Özsoy, kızı lise öğrencisi Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri okullarda yaşatılacak.

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