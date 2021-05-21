Gündem Amanos Dağlarında PKKnın yer altı deposu bulundu Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
HATAY

Amanos Dağlarında PKK’nın yer altı deposu bulundu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar Operasyonunda tespit edilen 2 ayrı yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Amanos Dağlarında PKK’nın yer altı deposu bulundu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda iki yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Payas ilçesinde gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda 2 ayrı yer altı deposu tespit edildi.

AA

Ekipler depoda 1 boru tipi EYP, 6 AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

AA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatta da tek tek imha ediliyor" denildi.

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