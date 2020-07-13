Ambulans sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, adı açıklanmayan bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu 112 Acil'e ait ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti. Bunun üzerine ambulans durdu.

Doğum ihbarına giden ambulansa 8 kurşunlu saldırı gerçekleştirdiler.

Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı. Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp, motosikletiyle kaçtı. 8 merminin isabet ettiği ambulansta sağlık görevlileri yara almadı. Polis, motosikletli saldırganının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Doğum ihbarına giden ambulansa 8 kurşunlu saldırı gerçekleştirdiler.



Öte yandan doğum sancıları tutan anne adayı başka bir ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Doğum ihbarına giden ambulansa 8 kurşunlu saldırı gerçekleştirdiler.

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