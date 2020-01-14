İstanbul'da yol kavgası: Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar

Dünya

Irak'tan beklenmedik hamle: S-400 almanın yollarını araştırıyorlar

Irak'ın Rusya’dan S-400 hava savunma füzesi satın almanın imkanlarını araştırdığı ve Rus yetkililerle bu konuda görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Kerim Alevi, "Rusya ile S-400 füze sistemlerini görüşüyoruz, ancak henüz sözleşme imzalamadık" dedi. WSJ, S-400’lerin satın alınması durumunda ise Washington’un Bağdat’a yaptırım uygulayabileceğine dikkat çekti.