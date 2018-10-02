Gündem Kağıthane Tünelinde maganda şov
İSTANBUL

İstanbul'da trafik magandaları tüneli dumana boğdu

Kağıthane Tüneli'nde maganda şov

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’ni kapatan lüks otomobilli trafik magandaları, araçlarıyla dakikalarca drift yaparak diğer sürücülerinin hayatlarını tehlikeye attı. Tünel trafiğini de kesen magandalar, lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Maganda çetesi yaptıklarını marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

Haber Merkezi IHA
Magandalar lastik yakarak tüneli dumana boğdu. Vatandaşlar isyan etti.
Magandalar lastik yakarak tüneli dumana boğdu. Vatandaşlar isyan etti.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’ni kapatan lüks otomobilli magandalar, araçlarıyla dakikalarca “drift” yaptı. Tünel trafiğini de kesen magandalar, lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Magandalar ardından gözler kaybolurken, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik terörü

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte kimi zaman motosiklet kimi zaman da otomobille terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, araçlarıyla tünel girişinde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Caddede seyreden araçları bir an olsun umursamayan magandalar, kentte adeta terör estirdi. Driftin ardından tünele giriş yapan magandalar burada da şov yapmaya devam etti.

Tünelde trafiği kesen magandalar lastik yakarak ortalığı dumana boğdu
OYNAT 00:59
Tünelde trafiği kesen magandalar lastik yakarak ortalığı dumana boğdu
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'ni kapatan lüks otomobilli magandalar , araçlarıyla dakikalarca “dirft” yaptı. Tünel trafiğini de kesen magandalar, lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı. Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM Otoyolu'nda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı. Maganda çetesi yaptıklarını marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı.
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Tüneli dumana boğdular

Magandalar yolun ortasında lüks araçlarını bırakarak inerken, diğer maganda ise aracıyla lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı.


Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM Otoyolu’nda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı. Maganda çetesi yaptıklarını marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı.

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