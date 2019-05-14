Polis otosuna makas atan trafik magandası yakalandı

Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'da E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çeşitli mevkilerde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmesi ve polis otosunu gördükten sonra 'Buna da makas atayım mı?' demesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Emniyet güçleri harekete geçti. 34 NT 2135 plakalı araç sürücüsü Ü.T. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

2004 lira para cezası yedi

Emniyet kaynaklarından konuyla ilgili açıklama şu şekilde:

"Sürücü Ü.T. ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden 1002 TL, 46/2F (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arza halleri, acil yardım kurtarma, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanmaları ) maddesine istinaden 1002 TL olmak üzere toplam 2004 TL para cezası uygulanmıştır.

OYNAT 00:37 Polis otosuna makas atan maganda yakalandı İstanbul'da E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çeşitli mevkilerde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Gördüğü polis otosuna, 'Buna da makas atayım mı' diyen maganda yakalandı. BiP'te paylaş

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Sürücü belgesi iptal edildi

Şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45. Ve ilgili yönetmeliğin 90. Maddesi uyarınca *Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik* hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edilmiştir.

Ayrıca sürücü Ü. T. Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesi gereği Adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezıne teslim edilmiştir.

OYNAT 01:15 Trafik magandası polis otosuna da makas attı E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çeşitli mevkilerde bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini de kullanan magandanın gördüğü polis otosuna, “buna da makas atayım mı” demesi pes dedirtti. BiP'te paylaş

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