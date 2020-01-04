İstanbul’da silahlı ve çakarlı 'makas' terörü: 'Film tadında iyi seyirler' notuyla sosyal medyada paylaştı TEM otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, lüks otomobilli bir maganda, güpegündüz araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir an olsun kimseyi umursamadı. Trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, o anları kaydedip bir de “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi 04 Ocak 2020, 10:05 Son Güncelleme: 04 Ocak 2020, 11:07 İHA