Gündem İstanbulda silahlı ve çakarlı makas terörü Film tadında iyi seyirler notuyla sosyal medyada paylaştı
İSTANBUL

İstanbul’da silahlı ve çakarlı 'makas' terörü: 'Film tadında iyi seyirler' notuyla sosyal medyada paylaştı

TEM otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, lüks otomobilli bir maganda, güpegündüz araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir an olsun kimseyi umursamadı. Trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, o anları kaydedip bir de “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Maganda, lüks otomobille gündüz vakti defalarca makas attı.
Maganda, lüks otomobille gündüz vakti defalarca makas attı.

TEM otoyolunda lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyada paylaşan maganda ve arkadaşı akşam saatlerinde ise bu kez çakarları açarak makas attı.

İstanbul’da silahlı ve çakarlı 'makas' terörü
OYNAT 01:00
İstanbul’da silahlı ve çakarlı 'makas' terörü
TEM Otoyolu'nda lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyada paylaşan maganda ve arkadaşı akşam saatlerinde ise bu kez çakarları açarak makas attı. Seyir halindeyken belinden tabancasını da çıkartan magandanın mermiyi namluya sürmesi dehşete düşürdü.

Seyir halindeyken belinden tabancasını da çıkartan magandanın mermiyi namluya sürmesi dehşete düşürdü.

Sürücü çakarları açarak makas attı.


Çakarları açıp hem makas attı hem silah çekti

Aynı maganda akşam saatlerinde bu kez arkadaşıyla beraber otoyolda tekrar ortaya çıktı. Çakarları yakan magandalar yine araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

  • Ancak magandalardan biri seyrettiği esnada belindeki tabancayı çıkartıp mermiyi namluya sürdü. Tabancayı konsola bırakan maganda adeta dehşete düşürdü. Bir süre daha arkadaşıyla bu şekilde trafikte seyreden magandalar ardından kayboldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Sigarada tarihi adım

Sigarada tarihi adım

​Yarından itibaren sadece yeni paketler ile satılabilecek.
97 bin Suriyeliİstanbuldan ayrıldı

97 bin Suriyeli
İstanbul'dan ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.
Güzel haber alacaksınız

Güzel haber alacaksınız

​Bakan Albayrak'tan TEMSA'ya yönelik mesaj.
Farklı illerden<br>satış yapılabilecek

Farklı illerden
satış yapılabilecek

​1 Ocak itibariyle tapuda yeni dönem başladı.
Bitmiyorlar

Bitmiyorlar

​Makas atıp silahla şov yapan maganda kamerada.
Memurun zamlı<br>maaşları belli oldu

Memurun zamlı
maaşları belli oldu

En düşük memurun aylık maaşı 4 bin lira oldu.
Çıldırtan<br>mesajlara onay şartı

Çıldırtan
mesajlara onay şartı

​Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Ailemle<br>tehdit edildim

Ailemle
tehdit edildim

​Firari CEO'nun kaçışına yardım eden müdür konuştu
Türkiye'ye<br>küstah uyarı

Türkiye'ye
küstah uyarı

Meclis'ten geçen tezkere BAE'yi rahatsız etti.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Askeri varlığı<br>sona erdirilebilir

Askeri varlığı
sona erdirilebilir

Bağdat'taki saldırı sonrası olağanüstü toplantı.
Ormanlık<br>alanda dehşet

Ormanlık
alanda dehşet

​Eşini ve yanındaki adamı kafasından vurup kaçtı.
Irak'ta yeni<br>hava saldırısı

Irak'ta yeni
hava saldırısı

Saldırının sağlık konvoyuna yapıldığı duyuruldu.
Savaş ilan<br>etse bu kadar olur

Savaş ilan
etse bu kadar olur

​ABD İran'ın en önemli komutanını öldürdü.
50 milyon <br>euroluk teklif

50 milyon
euroluk teklif

​İngiliz ekibi Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.
Osmanlı hediyesi

Osmanlı hediyesi

Vladimir Putin, TürkAkımı açılışı için 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
İntikam daim olsun

İntikam daim olsun

​Mehmetçik, terörist başı Öcalan'ın kuzenini öldürdü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.