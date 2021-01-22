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Ana kucağı'nda karne coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde karne coşkusu yaşandı. Hamitler Ana Kucağı Eğitim Merkezi’ndeki minikler ilk karnelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Haber Merkezi Diğer
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimin ilk basamağı olan Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde ilk dönem karne heyecanı ile sona erdi.

Ana kucağı'nda karne coşkusu.

  • Eylül – Aralık arasında yüz yüze, Aralık – Ocak arasında online ve 4 Ocak’tan itibaren tekrar yüz yüze eğitimin uygulandığı 9 Ana Kucağı’ndaki 630 öğrenci karnelerine kavuştu.

Ana kucağı'nda karne coşkusu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile birlikte Hamitler Ana Kucağı Eğitim Merkezindeki çocukların karne heyecanına ortak oldu. Miniklerle sohbet eden Başkan Aktaş, çocukların karnelerini de Milletvekili Gözgeç ile birlikte dağıttı. Çocuklara karnelerinin yanı sına çeşitli hediyeler ve C vitamini destek paketleri verildi.

Ana kucağı'nda karne coşkusu.

Ana Kucağı güçlenerek büyüyor

Çocukların karne sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vatan ve Orhangazi’nin de eklenmesi Ana Kucağı sayısının 9’a çıktığını, yılsonuna kadar 15 merkezi Bursa’ya kazandırmak istediklerini söyledi.

Ana kucağı'nda karne coşkusu.

  • Hiçbir anaokulu ve kreşin anne sıcaklığını veremeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ama biz Ana Kucağı’nda çocuklarımıza annelerinin yakınlığını ve sıcaklığını göstermeye çalışıyoruz. Rakamlar da düşmeye başladı. Temennimiz inşallah herhangi bir sıkıntı olmadan ikinci yarıyılda yüz yüze olmak kaydıyla senenin sonuna kadar çocuklarımıza eğitim vermek, onları geleceğe hazırlamak. Bugün aynı zamanda karne tatili dolayısıyla çocuklarımıza çeşitli hediyeler ve bağışıklıklarını güçlendirmek için de C vitamini destek paketleri verdik. Ben çocuklarını bize emanet ettikleri için tüm anne babalara teşekkür ediyorum. Ana Kucağı güçlenerek büyümeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ana kucağı'nda karne coşkusu.
Ana kucağı'nda karne coşkusu.
Ana kucağı'nda karne coşkusu.
Ana kucağı'nda karne coşkusu.

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