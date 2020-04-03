Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş çağrıda bulundu: Koronaya karşı omuz omuza

Koronavirüse karşı belediyeler de çalışmalarını arttırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dijital platform üzerinden yaptığı basın toplantısı ile Bursa’da Covid 19 salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Bu sürecin el birliğiyle bertaraf edileceğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursalı işadamları ve hayırseverleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına katılmaya davet etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan ‘Covid 19’ salgınının önüne geçmek için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlatırken, Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Dijital platform üzerinden basın toplantısı düzenleyen Aktaş, dezenfeksiyondan sosyal yardımlara kadar hem yaptıkları çalışmaları hem de bugünden itibaren hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

İLK ANDAN CİDDİYE ALDIK

Aralık ayında Çin’in vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının dünyada 35 bini aşan ölüme yol açtığını hatırlatan Başkan Aktaş, Türkiye’nin salgın için erken harekete geçen ilk ülkelerden biri olduğunu, Bursa olarak da konuyu ilk andan itibaren ciddiye aldıklarını kaydetti. Valilik başkanlığında yapılan pandemi kurul toplantısı sonucunda alınan kararları bir bir uyguladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından cami ve türbelere, terminalden park alanlarına kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye devam ediyoruz” dedi.

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Planlama önemli

Sosyal ve kültürel faaliyetleri iptal ettiklerini belirten Aktaş, “Bazı faaliyetlerimizi online olarak yayınlıyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek, zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın da tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarımızdan evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız ve ulusal bir mücadele veriyoruz. Çok farklı ve ilk defa şahit olduğumuz bir süreç. Ülke olarak bu sürece tanıklık ediyoruz. Bu süreçte ülkemizin her yanında birbirine benzer çalışmalar olduğu gibi, birbirinden farklı uygulamalar da olabiliyor. Tabi burada amaç, şehirlerin virüsle mücadele yarışması değil. En doğru yöntemi, planlı ve etkili bir şekilde uygulamak” dedi.