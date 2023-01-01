Anadolu Gençlik Derneği İsveç’te gerçekleşen alçak eylemi protesto etti: İslam'a uzanan elleri kırmasını biliriz

"İnsanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimiz gibi bu hadsizliklerin de unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."