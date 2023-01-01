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Anadolu Gençlik Derneği İsveç’te gerçekleşen alçak eylemi protesto etti: İslam'a uzanan elleri kırmasını biliriz

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, Beyoğlu'nda bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanarak skandal olayı protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği tarafından yapılan açıklamada "İnsanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimiz gibi bu hadsizliklerin de unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." denildi.

17:21 . 23/01/2023 Monday
Yeni Şafak
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunan ve talebinin kabul edilmesinin ardından skandal eylemini gerçekleştiren İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e ve İslam karşıtı Paludan'a tepki üstüne tepki verildi. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı ve Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) yaşanan olayı protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplandı.

"İSLAM'A UZANAN ELLERİ KIRMASI BİLİRİZ"

Anadolu Gençlik Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimiz gibi bu hadsizliklerin de unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."


#İsveç
#Rasmus Paludan
#Anadolu Gençlik Derneği
#Milli Gençlik Vakfı
1 saat önce
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Anadolu Gençlik Derneği İsveç’te gerçekleşen alçak eylemi protesto etti: İslam'a uzanan elleri kırmasını biliriz
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