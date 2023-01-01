Anadolu Gençlik Derneği İsveç’te gerçekleşen alçak eylemi protesto etti: İslam'a uzanan elleri kırmasını biliriz

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Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.
İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunan ve talebinin kabul edilmesinin ardından skandal eylemini gerçekleştiren İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e ve İslam karşıtı Paludan'a tepki üstüne tepki verildi. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı ve Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) yaşanan olayı protesto etti.
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Anadolu Gençlik Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: