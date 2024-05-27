Anayasa bürokratik yoruma açık olmayacak

Buna göre anayasa maddeleri bürokratik yoruma açık olmaktan çıkarılacak. Böylece Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kanunları anayasaya uygunluk bakımından denetlerken ortaya çıkan ‘kapsamlı yasa ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi iptalleri’ azalacak. Yüce Mahkeme'nin, yasaları anayasanın özüne uygunluk bakımında denetlemesi sağlanacak.

AK Parti'nin hazırladığı taslağa göre, anayasa sadece çerçeveyi çizecek. Düzenlemeler kanuna bırakılacak. Kısa ve net ifadelerle esasa ilişkin çerçeve anayasada çizilecek. Uygulama ise kanunlar vasıtasıyla yapılacak. AK Parti kaynakları, ikincil mevzuatın ön plana çıkartılacağı bir kanun yapma yönteminin yeni anayasayla mümkün olacağını savundu. Anayasanın sadeleştirilmesinden kastın bürokratik karmaşaya son verilmesi olduğunu ifade eden kaynaklar, anayasanın ve kanunların yönerge ve yönetmelik mantığında çıkarılması gerektiğini de bildirdi.