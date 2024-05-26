Demokrasi Adası'nda sivil anayasa için gençlik buluşması

Gençlerin yeni anayasadan beklentileri "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" etkinliğinde masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27 Mayıs darbesinin 64’üncü yıl dönümünde gerçekleştirdiği etkinlik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapıldı. Gün boyu gerçekleşen toplantılarda, gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, ulusal, uluslararası teamül ve sorumlulukları önceleyerek, devlet ve toplum yararına yeni anayasa hedefine katkıda bulunmaları amaçlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sivil anayasada gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu belirtti.





SÖZÜNÜZÜ SÖYLEYİN

Sivil anayasanın önemine dikkat çeken Bakan Bak, “Gençlerimizin sivil anayasanın oluşumunda söz söylemelerini istedik. Geleceğimiz olan gençlerimize çok güveniyoruz. Anayasalar, toplumun bütün kesimleri tarafından uzlaşıldığı bir metin. Bizler anayasamızın güçlü olmasını istiyoruz. Parlamentoda, anayasa komisyonunda, sivil toplum kuruluşlarında tartışılacak, anayasada gençlere ve spora yönelik önemli maddeler olmalı. Onların bu ülkeye katkılarını beyan edecek katkılar olmalı” dedi. Millet iradesinin üstünde bir güç olmadığını vurgulayan Bak, “15 Temmuz’da da bunu yaşadık. Bu ülkenin darbe geleneği var, fakat bunun karşısında da millet iradesi var” diye konuştu.





Geleceği şekillendirecek olan bizleriz

Yeni anayasa için fikirleri alınan gençler memnun. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki Sivil Anayasa Buluşması’na katılan gençlerden biri de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Emir Berat Demir (19). Bu gibi toplantıların teşvik edici olduğunu belirten Demir, “Darbe anayasasında bizim günümüzde kaçırdığımız çok fazla nokta var, bunların bir şekilde güncellenmesi lazım. Bizler gençler olarak bu bağlamda geleceğe yönelik çok ciddi öneriler ve yeni fikirlerle anayasamızda düzenlemeler yapacağız” dedi. Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Sümeyye Çantı (20) da şöyle konuştu: “Dinamik olan nüfus biz olduğumuz için, geleceği şekillendirecek olanlar da bizleriz. Gençlerin anayasa belirlemede önemli role sahip olması, gerçekten Türkiye'nin ileriki yıllarında çok güzel yerlere varacağının habercisi. Bizler bu ülkenin geleceği için elimizden geleni yapacağız.”





KARA LEKENiN 64’ÜNCÜ YILI

27 Mayıs 1960'taki askeri darbenin üzerinden 64 yıl geçti. 27 Mayıs darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara leke olarak anılıyor. Darbeciler tarafından tutuklanan dönemin başbakanı Adnan Menderes ve 2 bakanın yargılandığı Yassıada, 4 yıl önce “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” ismiyle vatandaşların ziyaretine açıldı. Açık hava müzesi ve kongre merkezi olarak toplumsal hafızanın canlı tutulduğu ada, darbenin izlerini taşıyor. Adada gezilebilen 17 farklı yapı var. En çok ilgi gören yer ise Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere Demokrat Partililerin yargılamasının yapıldığı mahkeme salonu. Sanık sandalyeleri ve mikrofonlara kadar tüm ayrıntıların düşünüldüğü salonda, “Adalet mülkün temelidir” yazısı dikkat çekiyor. Adnan Menderes Müzesi'nin üst katında, Menderes'in güneş almaması için pencereleri tahtalarla kapatılan hapishane odası bulunuyor. Adanın her köşesi, darbenin izlerini taşıyor.



