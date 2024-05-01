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Anayasa turunda ilk ziyaret CHP'ye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için ilk ziyaretini CHP'ye yaptı. İçeriği değil usulü konuştuklarını belirten Kurtulmuş, "Toplumsal mutabakat arıyoruz” dedi. CHP lideri Özgür Özel ise müzakere ortamının şart olduğunu belirterek, "Anayasaya uyacaksak değiştirelim. Bugün el sıkıştık, demokrasiye inananlar bunu yapmalı" ifadelerini kullandı.

04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:03 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş.
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna dün CHP grubunu ziyaretle başladı. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle görüştü. Özel, Kurtulmuş’u kapıda karşılarken, görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Parlamentoda oluşabilecek en yüksek konsensüs ve toplumsal mutabakatla yeni anayasanın çıkmasını istediklerini belirten Kurtulmuş, görüşmeyi çok yapıcı ve verimli olarak değerlendirdi.

İÇERİK DEĞİL USUL KONUŞULDU

“Bu parlamento, temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir” diyen Kurtulmuş, anayasa içeriğiyle ilgili değil, usul konuştuklarını ifade etti. Kurtulmuş, “Müzakereyle bir süreç oluşturulması fikrini ifade ettim. Anayasanın içeriğiyle ilgili şimdiye kadar bir cümle konuşmadık. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve sonucu olarak doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir” şeklinde konuştu.

YAPICI DİYALOG VURGUSU

Kurtulmuş görüşmeye dair de şu bilgileri verdi: “Anayasa yapım süreciyle ilgili görüşlerini aldım. Toplumsal mutabakat arıyoruz. Mayıs sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar. Bu süreçte tüm siyasi partilerimizle yapıcı diyaloğu sürdürerek yol almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

UYACAKSAK DEĞİŞTİRELİM

Özgür Özel de yeni anayasayla ilgili açık bir müzakere ortamının şart olduğunu söyledi: “Sorumluluğunun farkında olan bir partiyiz. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Sayın Başkan'ın

yaptığı değerlendirmeleri, partinin yetkili organları ve grubumuzla değerlendireceğiz. Ancak bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, biz anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim. Yeni bir anayasa konuşurken, bir kere mevcut Anayasa'ya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır.”

SİYASİLER EL SIKIŞMALI

“Burası parlamento, konuşulan yer. Siyasiler el sıkışmazsa siyaset düşmanları, demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. O yüzden el sıkışılacak, müzakere edilecek ama sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bugün Sayın Başkan'la el sıkıştık. Bu el sıkışma, demokrasiye inananların yapması gereken bir şey. O açıdan bu diyalog zeminini önemsiyoruz.” Özel, açıklamaların ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş'a merdivenlere kadar eşlik etti.

Sırada DEM ve Saadet var

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın da TBMM'de grubu bulunan diğer siyasi partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Saadet Partisi grup yönetimiyle bir araya gelecek.




#Anayasa
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#Numan Kurtulmuş
#Özgür Özel
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