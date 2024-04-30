Seçim sonrası ilk kez yüz yüze: Gündem anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Saat 15.50'de Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna gelen Erdoğan’ı, MHP lideri kapıda karşıladı. Basına kapalı görüşme 1 saate yakın sürdü.

İki liderin görüşmesinde masada seçim sonuçları ve yeni anayasa vardı. Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa sürecinde atılacak adımları görüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu hafta partilere yapacağı ziyaret ve muhalefetin yeni anayasa konusundaki tavrının ne olacağı değerlendirildi. İki lider, yeni anayasanın Meclis’ten uzlaşı ile geçip halka sunulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bunların yanı sıra görüşmede İsrail’in Filistin’de uyguladığı soykırım ve bu konuda yürütülen diplomasi trafiği de masaya yatırıldı. Erdoğan’ın Bahçeli ile saldırıların durdurulması için atılan adımları ve bugüne kadar yapılan görüşmeleri paylaştığı, geçen hafta gerçekleştirdiği Irak ziyareti hakkında da bilgi verdiği öğrenildi.

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.











