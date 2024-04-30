Vesayeti bitirmek için yeni anayasa şart

Adalet Akademisi’nde Hakim Savcı Adayları Eğitim Açılışı ve Mezuniyet Töreni'ne katılan Tunç, “2024 yılı bittiğinde meslek öncesi eğitim kapsamında 1000 hakim ve savcı yardımcısı ile 2 bin 384 hakim ve savcı adayına hem teorik hem de pratik eğitimler verilmiş olacak” dedi. Yargı teşkilatının genç bir kadroya sahip olduğunu belirten Tunç, hakim ve savcı adaylarına, yüksek lisans eğitimlerini sürdürmeleri ve yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

HAKLININ SESİNİ DUYACAKSINIZ

Kendileri ve yakınlarına nasıl davranılmasını istiyorlarsa vatandaşlara da öyle davranmalarını isteyen Tunç, hakim ve savcı adaylarına, “Sizler görev yapacağınız o kürsülerde haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sessizliğini eğer duyabilecekseniz işte o zaman görevinizi tam layıkıyla yapmış olacaksınız” diye seslendi.

HEDEF SİVİL ANAYASA

Anayasa'da yapılan değişikliklerin vesayetçi ruhu azalttığını ve hukuk devleti ilkesini tahkim ettiğini dile getiren Tunç, buna rağmen Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı: “Tabii ki hedefimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa. Darbe anayasasında sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirmişsek de anayasamızdaki birçok değişiklik, zaman içinde bazı maddeler arasındaki çelişkiler nedeniyle uygulamada problemlerin ortaya çıkması ve o maddelerin arasına sinmiş vesayetçi ruhun tam ortadan kaldırılmamış olması nedeniyle ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık.”

CHP Grubu’na ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP Grubu’nu ziyaret edecek. Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti. O görüşmelerden biri bugün gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 11.30'da olacak.

Ayrıca Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum.”







