TBMM'de yeni anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel görüştü

"Ben kendisine diyaloğa açık tutumundan dolayı her konuda görüşebileceğimizi söylemiştim. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Yeni bir anayasa beklentisi toplumun neresindedir bakmak lazım. Sayın başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri grubumuz ile değerlendireceğiz. Yeni bir elbise alacaksak, giyeceksek alalım. Yeni anayasa yapacaksak uyacaksak yapalım. Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. Geçen seferde yapıldı ama uyulmadı. Hassasiyetleri ilettik. Anayasa tartışmaları diğer meseleleri görünmez kılıyorsa faydası olmaz. Biz vatandaşın mesajını almamış oluruz. El sıkıştık, demokrasiye inananların yapması gereken bir şey"