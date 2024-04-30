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TBMM'de yeni anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, "Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu. Yeni anayasa için hep beraber yol alacağız. Anayasanın içeriğiyle ilgili konuşmadık, usul konuştuk" ifadelerini kullandı.

Seren Som
12:25 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 12:41 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel - Numan Kurtulmuş
Özgür Özel - Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.



'Hep beraber bir yol bulacağız'

Kurtulmuş yaptığı açıklamada,
"Bugün ilk görüşmeyi Özgür Özel bey ile geçekleştirdik. Müzakere ile süreç oluşturulması fikrini ilettim. Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadık, usul konuştuk. Süreç müzakereyle olacak. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiği süreçte azemi dikkat gerekir. Diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Önümüzdeki Meclis açıldığında süreç başlar ve usulüne uygun devam eder diye düşünüyorum. Oyların yüzde 95’i parlamentoda temsil ediliyor"
ifadelerini kullandı.


'Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklamasında,
"Ben kendisine diyaloğa açık tutumundan dolayı her konuda görüşebileceğimizi söylemiştim. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Yeni bir anayasa beklentisi toplumun neresindedir bakmak lazım. Sayın başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri grubumuz ile değerlendireceğiz. Yeni bir elbise alacaksak, giyeceksek alalım. Yeni anayasa yapacaksak uyacaksak yapalım. Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. Geçen seferde yapıldı ama uyulmadı. Hassasiyetleri ilettik. Anayasa tartışmaları diğer meseleleri görünmez kılıyorsa faydası olmaz. Biz vatandaşın mesajını almamış oluruz. El sıkıştık, demokrasiye inananların yapması gereken bir şey"
dedi.


#Numan Kurtulmuş
#Özgür Özel
#Anayasa
#TBMM
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