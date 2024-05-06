Anayasa için takvim hazır

Mayıs ayı içinde partilerle görüşmelerini tamamlayacak olan Kurtulmuş'un yaz ayları içinde partilerden yol haritalarını ve yeni anayasaya yönelik beklentilerini içeren belgelerini oluşturmalarını isteyeceği öğrenildi. Yaz aylarında da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüşlerinin alınmaya başlanacağı bildirilerek, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte anayasa için masanın kurulacağı ifade edildi.





ANAYASA TURUNA ARA

Kurtulmuş'un 1 Ekim'de Meclis'in açılmasından sonra başladığı yeni anayasa turlarının ilk etabı iki ay sürmüştü. 23 Nisan sonrasında görüşme trafiğini hızlandıran Kurtulmuş, sırasıyla CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup Yönetimleri ile bir araya geldi. Meksika ve Küba ziyaretleri nedeniyle görüşmelerine kısa bir ara veren Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta AK Parti ve MHP ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, siyasi partilerin kendi grup ve yetkili organlarında tartışarak hazırlayacakları anayasa tekliflerini, ekim ayıyla birlikte Meclis'e sunacak. Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan tüm siyasi partilerden yeni anayasa müzakerelerinin usul ilişkin fikirleri alınacak. Yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak 1 Ekim'de Meclis açıldığında müzakere etmek için Meclis Başkanlığına sunacak.



