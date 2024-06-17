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YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM üniversite tercih tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercihleri 8-9 Haziran'da sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Sınavın ardından adaylar girmek istedikleri üniversiteler için tercihte bulunacak. ÖSYM sınavda başarılı olmuş her aday için 24 tercih hakkı tanınacak. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte ÖSYM YKS tercih tarihleri...

10:42 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
YKS tercihleri
YKS tercihleri

Üniversite tercihleri için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre kontenjan ve başarı sıralaması belli olacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, son gün ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tercih/yerleştirme tarihleri

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2024?

ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak.



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