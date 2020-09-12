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Ankara haberleri... Taziye evinde koronavirüse yakalandı: Yoğun bakımda böyle uyardı

Ankara'da taziye evinde koronavirüse yakalandı: Yoğun bakımda böyle uyardı

Ankara'da kız kardeşinin taziyesine katıldıktan sonra koronavirüse yakalanıp, yoğun bakımda tedaviye alınan 70 yaşındaki Hanife Süslü, "Vatandaşlar mezarlıklara gitmesinler, kalabalıkların içerisine girmesinler, maskesiz gezmesinler" diyerek uyardı.

Haber Merkezi DHA
Hanife Süslü
Hanife Süslü

Kalp ve şeker hastalığı bulunan emekli Hanife Süslü, koronavirüs salgınının başından itibaren mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadı. Süslü, 20 gün önce yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren kız kardeşinin taziyesine katıldı.

Süslü, taziye evinde de maske, mesafe kuralına dikkat etti. Kısa süre sonra titreme, öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri görülen Hanife Süslü, çocukları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Süslü, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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"Kalabalıklara girmesinler"

Yoğun bakımda solunum desteği verilen Hanife Süslü, güçlükle de olsa konuşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pandeminin başından itibaren kalabalıklara girmemeye özen gösterdiğini belirten Süslü, "Cenaze evindeki taziyeden başka hiçbir kalabalığa girmedim. Cenaze evinde de herkeste maske vardı, bende de vardı. Sosyal mesafemiz vardı. Ben arada balkona da çıkıyordum. Oradaki herkesin maskesi vardı. Zaten ben bir yere çıkamıyordum, gidemiyordum. Ama sonra aniden böyle oldum. Vatandaşlar mezarlıklara gitmesinler, kalabalıkların içerisine girmesinler, maskesiz gezmesinler, ellerini yıkasınlar. Bu çok ciddi bir hastalık" ifadelerini kullandı.

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