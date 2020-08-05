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ANKARA

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs vakalarına' ilişkin açıklama: İlimizde pandemi kontrol altındadır

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin il genelinde yürütülen çalışma ve hazırlıklardan bahsederek "Ankara'da hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapısının çöktüğü" şeklinde sonuçlar çıkarmanın gerçekle bağdaşmayacağını belirtti. Yapılan açıklamada "İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
​Ankara koronavirüs hareketliliğinin en fazla olduğu iller arasında yer alıyor.
​Ankara koronavirüs hareketliliğinin en fazla olduğu iller arasında yer alıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarının bazı basın ve yayın organları tarafından acil durum olarak yorumlandığı anımsatıldı.

Son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı olduğuna işaret edilen açıklamada, gelecek aylarda ikinci bir dalga beklentisinin uzmanlarca dile getirildiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün kötü senaryoya karşı ülkeleri uyardığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'de de son günlerde, sınırlı olsa da artışlar gözlendiği belirtildi.

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Ankara hareketliliğin en fazla olduğu iller arasında

Hareketliliğin en fazla olduğu iller arasında yer alan Ankara'da, il düzeyinde çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28 Temmuz 2020'de yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

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Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve Kovid-19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır.

  • Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemikontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir."

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