Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den tatilden dönenlere 14 gün uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Kurban Bayramı'nda tatile gidenlere uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özlü, bayram tatili dönüşü vatandaşlardan 14 gün süreyle dikkatli olmalarını, kendilerini ve yakınlarını izlemelerini istedi.

GÜNDEM Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü.

Özlü, "Bu süreçte çok sayıda kişiyle temas ettiler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri (semptom) ortaya çıkarsa gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.

Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Kurban Bayramı'nda tatile gidenlere uyarılarda bulundu.

'VİRÜSÜ KAPMIŞ VE BAŞKALARINA BULAŞTIRIYOR OLABİLİRSİNİZ'

Erken teşhisin, hem virüs bulaşanların iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp, topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, şunları kaydetti:

"Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmeyebilir. Siz hasta olmadan da virüsü kapmış ve başkalarına bulaştırıyor olabilirsiniz. Sizden virüsü kapabilecek olan yakın çevrenizdeki dostlarınız, yakınlarınız hastalanabilir, ölebilir. Sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için lütfen hane halkınız dışındakilerle her koşulda 1,5 metre mesafeyi koruyun ve mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanın. Bayram tatiliniz kötü sonla bitmesin."

FOTOĞRAF 10 Kurban Bayramı izninde Marmaris ve kırsal turistik mahallere gelenlerin bir kısmı, bugün saat 19.00'dan itibaren dönüş yolculuğuna çıktı. Otellerden özel araçlarıyla ayrılan tatilciler, Atatürk Caddesi'nde uzun kuyruk oluşturdu. Polis, trafik akışını açmak için yoğun çaba sarf etti. İlçe Emniyet ve Jandarma verilerine göre, 4 günlük bayram izni dolayısıyla özel araçlarıyla Marmaris ile turistik kırsal 7 mahalleye gelen 40 bin özel araçtan 19 bin aracın akşam saatlerinden itibaren ayrıldığı bildirildi. Polis sorumluluk bölgesinde dört günlük bayram süresince 3'ü yaralamalı olmak üzere 11 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bayram iznini tamamlayan Melda Dündar, Ankara'dan ailemle üç günlüğüne tatile geldim. Temmuz başında gelmiştim. Şimdi tekrar buradayım ve önümüzdeki ay bu güzelliği görmek için yine geleceğim dedi. Kurban Bayramı tatili için eşi ve üç çocuğuyla birlikte gelen Orhan Kalfatan, Pandemi döneminde çok bulamıştık. Bu tatil bizim için çok büyük moral oldu. İşletmenin ve Marmaris'in güzelliği bizi etkiledi. Bayram tatili bitiyor ama biz tatile devam edeceğiz. Hafta ortasında İstanbul'a geri dönmeyi planlıyoruz dedi. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dört günlük Kurban Bayramı tatili için gelenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de söz konusu olduğu uyarılarında bulundular. Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi Kurban Bayramı tatili için Şile'ye gidenler geri dönüş için aynı anda yola çıkınca durağa yanaşan belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşanınca devreye polis girdi. Polis ekipleri otobüsteki fazla yolcuyu indirince araç yoluna devam etti. BiP'te paylaş

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