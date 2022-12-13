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ANKARA

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2'si eski astsubay ve 1'i eski uzman çavuş 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 3 ilde operasyon başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
Kontörlü sabit hatları kullanıp, 'sivil imam'lar ile iletişim sağladığı belirlenen, daha önce ilişikleri kesilmiş 2'si astsubay, 1'i uzman çavuş, 2'si askeri öğrenci 5 şüpheli tespit edildi.
Ayrıca örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan, 'ByLock' kullanıcısı; 2'si görevde, 5'i ihraç edilmiş 7 öğretmen belirlendi.
Toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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